Mulheres são presas após furtarem R$18 mil em produtos de supermercado

As criminosas haviam furtado R$ 18 mil em produtos

A polícia realizou a prisão de quatro mulheres responsáveis por um furto ocorrido em um supermercado atacadista em Vitória da Conquista, Bahia, na última terça-feira (5). De acordo com as informações das autoridades, elas levaram azeite de oliva e creme de avelã do estabelecimento, totalizando um prejuízo de R$ 18 mil.

Um funcionário do comércio notou que havia algumas mercadorias faltando, então, registrou um boletim na Delegacia de Furtos e Roubos.

As autoridades começaram a investigar o caso e analisaram as imagens de câmeras de segurança. Com isso, descobriram onde estavam as mercadorias.

O levantamento das equipes de segurança apontou que os produtos estavam na Estação Rodoviária, em um guarda volumes. Eles foram para o local e encontraram o azeite de oliva e creme de avelã.

A carga de creme de avelã e azeite de oliva foi furtada durante o expediente do mercado. A delegacia não detalhou as circunstâncias do furto, se as suspeitas eram funcionárias do mercado, nem como elas foram identificadas.



As quatro mulheres não tiveram nome divulgado por causa da Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a polícia detalhou que elas são da Paraíba. Elas estão detidas em Vitória da Conquista, à disposição da Justiça.

Com informações do g1.

