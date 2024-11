Mulheres gerenciam quase metade dos lares brasileiros, diz IBGE

Mulheres já são as principais responsáveis por quase metade dos lares brasileiros

Escrito por Roberta Jansen (via Agência Estado)

Uma mudança estrutural importante captada pelo Censo 2022 diz respeito a maior porcentagem de mulheres e negros como os principais responsáveis pelas unidades domésticas.

Números inéditos divulgados na manhã desta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2022, 50,9% eram homens (37 milhões) e 49,1%, mulheres (36 milhões); uma alteração significativa em relação a 2010, quando o porcentual de homens à frente do comando dos lares era muito maior (61,3%) do que o de mulheres (38,7).

Além disso, em pelo menos dez Estados, o porcentual de mulheres responsáveis pela unidade doméstica já é maior que o de homens. Veja abaixo a lista:

1 - Pernambuco (53,9%)

2 - Sergipe (53,1%)

3 - Maranhão (53,0%)

4 - Amapá (52,9%)

5 - Ceará (52,6%)

6 - Rio de Janeiro (52,3%)

7 - Alagoas (51,7%)

8 - Paraíba (51,7%)

9 - Bahia (51,0%)

10 - Piauí (50,4%)

Uma outra alteração significativa diz respeito à raça. Em 2022, pela primeira vez, a proporção de pardos (43,8%) superou a de brancos (43,5%) entre os responsáveis pelas unidades domésticas. Em 2010, os índices eram, respectivamente, 40,0% e 49,4%.

A configuração familiar também foi modificada últimos anos. De 2010 para 2022, a proporção de unidades domésticas com pessoa responsável, cônjuge e filhos de ambos recuou de 41,3% para 30,7%, enquanto a proporção de unidades com responsável, cônjuge e filho de um dos cônjuges reduziu de 8% para 7,2%. No mesmo período, a proporção de casais sem filhos subiu de 16,1% em 2010 para 20,2% em 2022.

