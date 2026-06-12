Mulheres furtam 14 peças de picanha vão presas em pleno Dia dos Namorados

Duas mulheres, de 39 e de 47 anos, foram presas após furtar 14 peças de picanha e diversos outros alimentos em supermercado localizado no bairro Vieiralves, em Manaus (AM), na sexta-feira (12). As suspeitas tentavam garantir ingredientes para um churrasco no Dia dos Namorados. Ambas trabalham em um bar e restaurante na zona Centro-Sul da capital amazonense.

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A ação foi desmascarada graças ao circuito de videomonitoramento do estabelecimento comercial. As câmeras registraram o exato momento em que as mulheres tentavam subtrair os mantimentos. Com as imagens em mãos e o flagrante confirmado, as suspeitas foram contidas e a polícia foi acionada.



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Entre os produtos recuperados estavam 14 peças de picanha e diversos outros cortes de carne, bandejas de ovos, pacotes de queijo, frango congelado, óleo de soja e itens de sobremesa como leite condensado e creme de leite. A quantidade e variedade de produtos chamaram atenção das autoridades pelo alto valor comercial e pela ousadia da ação.

As suspeitas foram conduzidas à 22ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) e apresentadas no 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Todo o material apreendido foi levado à delegacia para o registro da ocorrência e devolução ao estabelecimento.

As investigações seguem para esclarecer se as suspeitas agiram sozinhas ou se contavam com a ajuda de terceiros para desviar o volume expressivo de mercadorias. As duas permanecem detidas e à disposição da Justiça.