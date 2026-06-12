Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LADRAS DE SUPERMERCADO

Mulheres furtam 14 peças de picanha vão presas em pleno Dia dos Namorados

Elas foram flagradas pelas câmeras de segurança do supermercado e a polícia foi acionada

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 20:33:13 Editado em 12.06.2026, 20:33:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulheres furtam 14 peças de picanha vão presas em pleno Dia dos Namorados
Autor Entre os produtos recuperados estavam 14 peças de picanha e diversos outros cortes de carne, bandejas de ovos, pacotes de queijo, frango congelado, óleo de soja e itens de sobremesa como leite condensado e creme de leite - Foto: Reprodução / CM7 Brasil

Duas mulheres, de 39 e de 47 anos, foram presas após furtar 14 peças de picanha e diversos outros alimentos em supermercado localizado no bairro Vieiralves, em Manaus (AM), na sexta-feira (12). As suspeitas tentavam garantir ingredientes para um churrasco no Dia dos Namorados. Ambas trabalham em um bar e restaurante na zona Centro-Sul da capital amazonense.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação foi desmascarada graças ao circuito de videomonitoramento do estabelecimento comercial. As câmeras registraram o exato momento em que as mulheres tentavam subtrair os mantimentos. Com as imagens em mãos e o flagrante confirmado, as suspeitas foram contidas e a polícia foi acionada.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os produtos recuperados estavam 14 peças de picanha e diversos outros cortes de carne, bandejas de ovos, pacotes de queijo, frango congelado, óleo de soja e itens de sobremesa como leite condensado e creme de leite. A quantidade e variedade de produtos chamaram atenção das autoridades pelo alto valor comercial e pela ousadia da ação.

As suspeitas foram conduzidas à 22ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) e apresentadas no 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Todo o material apreendido foi levado à delegacia para o registro da ocorrência e devolução ao estabelecimento.

As investigações seguem para esclarecer se as suspeitas agiram sozinhas ou se contavam com a ajuda de terceiros para desviar o volume expressivo de mercadorias. As duas permanecem detidas e à disposição da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia dia dos namorados Furto MANAUS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV