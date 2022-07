Mulheres com doença de Anitta relatam dor no sexo e cólicas

Júlia Marques (via Agência Estado)

Cólicas fortes, dores durante a relação sexual e problemas para engravidar: esses são alguns sintomas da endometriose, doença ginecológica que atinge uma em cada dez mulheres. Além da dor física, elas relatam outro tipo de sofrimento, emocional, por não terem seus sintomas reconhecidos pelos médicos ou pelos parceiros.

O tema repercutiu porque a cantora Anitta revelou ter sido diagnosticada após nove anos de dores. Outras mulheres têm espera ainda maior.

A enfermeira Ana Paula Araújo, de 38 anos, conta que desde que começou a menstruar sentia cólicas "avassaladoras". "Não conseguia nem trocar de roupa. Todo mês, ia para o pronto-socorro tomar medicação na veia." Nesses atendimentos de urgência, ouvia o que muitas já ouviram: "Tem mulher que sente mais cólica. Isso é normal". Não é.

As dores diminuíram quando ela começou a tomar anticoncepcional, mas não passaram. Vieram ainda as cistites de repetição (inflamações na bexiga) - mesmo sintoma relatado por Anitta. "E com o tempo adquiri fadiga crônica. Eu dormia e acordava mais cansada." Após oito anos tentando engravidar, teve finalmente o diagnóstico de endometriose.

"Senti alívio por saber que tinha alguma coisa que justificava (o quadro de saúde), que eu não estava louca. Mas o outro sentimento foi revolta por ter demorado tanto tempo a descobrir". Ela chegou a largar o emprego por causa das dores e recusava passeios. Após cirurgia para retirar os focos da endometriose, sente menos cólicas e melhorou a fadiga.

Outro sintoma comum é a dor durante o sexo, mas os relatos nem sempre são reconhecidos pelos médicos como problema de saúde.

"Sempre tive dor durante a relação sexual. Comentei com uma médica, que fez a pergunta: Você gosta mesmo do seu namorado? É esse tipo de coisa que a gente passa por falta de preparo", diz a servidora pública Michele Oliveira, de 37 anos.

O diagnóstico só veio aos 29 anos, apesar dos sintomas desde a adolescência. E o estágio era avançado: foi preciso uma cirurgia na pelve, com remoção de parte do intestino. A endometriose pode causar focos de endométrio na pelve e na parede do intestino. Após a cirurgia, Michele engravidou.

CAUSA

A endometriose ocorre quando células do endométrio - tecido que reveste o útero -, que deveriam ser expelidas na menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal. Não há clareza sobre por que isso ocorre com algumas mulheres e outras não. A cirurgia é um dos tratamentos possíveis.

