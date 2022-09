Mulheres caem em fossa após chão ceder durante festa; vídeo

Da Redação

O caso foi registrado durante uma festa no último sábado

Sete mulheres levaram um susto ao cair dentro de uma fossa durante uma festa no último sábado (24), em Alagoinhas, na Bahia. Um vídeo do momento inusitado foi parar nas redes socais e viralizou (veja o vídeo abaixo).

Ao som da música “Tem Cabaré essa Noite”, do cantor Nathanzinho, as parentes dançavam e pulavam em uma área na casa da avó de Gabriela Carvalho, de 38 anos, e que também caiu no buraco.

Em uma entrevista ao G1, Gabriela contou que ninguém sabia da existência de uma fossa embaixo daquele local. Ela também disse que sentiu o solo tremer e, momentos depois, já abaixo do quintal, percebeu a gravidade da situação.

“Foi horrível, pensei que a gente não ia voltar. A gente mergulhou mesmo, pensei até que ia parar em outro local do tanto que descemos”, relembra.

Veja:

As mulheres ficaram todas sujas de dejetos da fossa e só conseguiram sair do buraco com a ajuda das outras pessoas que estavam na festa. Felizmente não se feriram de forma grave.

Após a queda, a família tirou uma foto para registrar o momento. O incidente não fez com que a festa parasse.

fonte: Arquivo pessoal O buraco deve ser consertado em breve





Gabriela disse que sua avó já contratou um pedreiro, que, em breve, realizará o conserto, já que há um outro aniversário marcado para o mesmo local.



Com informações do g1.

