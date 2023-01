Mulheres brigam em academia e uma morde o rosto da outra; vídeo

Da Redação

O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (16)

Duas mulheres se envolveram em uma briga no interior de uma academia, na noite da última segunda-feira (16), em Salvador, na Bahia. Pessoas que estavam no estabelecimento registraram o ocorrido, e as imagens da confusão estão circulando nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver uma das frequentadoras do local mordendo a outra. A vítima da mordida aparece com o rosto sangrando.

Além disso, é possível ver outras pessoas tentando apartar a briga. Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga.

Através de uma nota, a academia onde a confusão aconteceu, a Smart Fit, alegou que não tolera agressões e atitudes de desrespeito. Ademais, informou que providências a respeito do casos já foram tomadas.

A empresa lamentou o fato.

