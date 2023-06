Mulher xinga servidores de 'macaco' e quebra equipamentos da UPA; veja

Siga o TNOnline no Google News

Um caso de racismo e dano ao patrimônio público foi registrado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Magé, no Rio de Janeiro. A autora é uma mulher que foi filmada agredindo funcionários fisicamente e verbalmente com xingamentos racistas e quebrando equipamentos da unidade. Assista o vídeo no fim da matéria.

Segundo a prefeitura, a mulher que aparece nas imagens foi identificada como Marcela Priscila da Silva e foi ao local buscar atendimento para a filha. Logo na recepção ela deu início a uma série de agressões físicas e verbais. “Pega a banana, macaco”, disse a mulher.

Após as agressões, Marcela ainda quebrou equipamentos da unidade. A Polícia Militar foi acionada conteve a paciente que foi encaminhada à delegacia para o registro de ocorrência. Os funcionários foram orientados a registrar o fato na 66ª DP (Piabetá).

Inicialmente, o caso foi registrado como dano ao patrimônio por causa da destruição dos equipamentos da unidade. A Polícia Civil, após ter acesso às imagens gravadas pelos pacientes e acompanhantes, avalia mudar a tipificação do crime.

A Prefeitura de Magé afirmou que a filha da mulher recebeu atendimento na unidade e depois foi liberada na companhia do pai. O poder municipal afirmou ainda que não foi a primeira vez que Marcela Priscila teve um ataque de fúria na unidade de saúde.

As informações são do G1.

