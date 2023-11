Mulher viraliza nas redes sociais ao expor caso do pai com o marido

Uma mulher bombou nas redes sociais depois de expor a relação amorosa que seu pai tinha com seu marido. Ela, que é moradora de Araraquara (SP), recorreu à web para contar toda a história e postar um vídeo quebrando os vidros do carro do marido.

A vítima da traição soube do caso no último domingo (19) após olhar o celular do pai e encontrar mensagens íntimas dele com seu marido. Ela encontrou, e também postou, vídeos dos dois juntos em um motel da cidade.

De acordo com as informações do site Metrópoles, testemunhas disseram que a mulher ficou furiosa ao descobrir a traição. Por isso, decidiu quebrar os vidros do carro do companheiro. Um certo tempo depois, o pai dela foi ao local e ateu fogo no veículo (foto acima).

🚨 Após ser exposto pela própria filha, o rapaz s*rt0u e bot*u fogo no carro do genro e com tanta vergonha ele começou a atacar garrafas nos vizinhos. A comunidade acabou detendo ele na base da p*rr4d4 e está na UTI.

Em um dos vídeos que circulam nas redes, ele aparece gritando e atirando garrafas nas casas vizinhas. Uma mulher foi atingida por estilhaços de vidro. Pouco depois, o homem foi contido e agredido por populares.



Os posts da filha no Facebook se transformaram em uma thread, contada por outra pessoa, na rede social X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (22/11). A história viralizou rapidamente e o tópico “Genro” se tornou um dos mais comentados na plataforma.

Ainda no Facebook, o genro se defendeu. Ele disse que era ameaçado, extorquido e chantageado pelo sogro. “Quis acabar com a minha vida”, escreveu.

FOFOCA NIVEL HARD!



