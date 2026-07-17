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Mulher viraliza na web ao carregar marido no colo após ele quebrar o pé

Registro que mostra a força e o desespero da esposa para socorrer o parceiro acumulou milhares de visualizações em poucas horas.

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 18:04:14 Editado em 17.07.2026, 18:04:10
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Mulher viraliza na web ao carregar marido no colo após ele quebrar o pé
Autor Amanda é praticante de CrossFit há sete anos - Foto: reprodução

Uma mulher viralizou nas redes sociais após ser filmada carregando o marido no colo depois que ele quebrou o pé, em Iporá, na região oeste de Goiás. O registro, que acumulou milhares de visualizações em poucas horas, chamou a atenção dos internautas pela demonstração de companheirismo e força física da esposa, que não hesitou em amparar o parceiro em um momento de necessidade.

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Praticante de CrossFit há sete anos, Amanda Mello levou Renato Marinho quando eles chegavam a um restaurante após ele sofrer a lesão em um incidente doméstico e precisava de deslocamento imediato. Diante da impossibilidade de caminhar e da urgência da situação, a mulher decidiu erguê-lo por conta própria para levá-lo até o veículo que os conduziria ao hospital. Testemunhas e familiares registraram a cena em vídeo, impressionados com a força da esposa durante o percurso.

No hospital, o homem passou por atendimento médico especializado, onde teve o pé imobilizado e recebeu alta para se recuperar em casa. Nas redes sociais, a atitude da mulher dividiu opiniões entre os usuários, gerando desde elogios bem-humorados sobre sua força e dedicação até debates sobre a importância do apoio mútuo nos relacionamentos.


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companheirismo crossfit força feminina relacionamentos saudáveis solidariedade em momentos difíceis viral nas redes sociais
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