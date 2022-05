Mulher viraliza ao mostrar próteses 'nojentas' de silicone

Da Redação

Bunnie DeFord mostrando suas próteses de silicone

A americana Bunnie DeFord viralizou no TikTok ao compartilhar um vídeo que mostra o estado de suas próteses de silicone. A mulher retirou os implantes das mamas em novembro de 2020 e disse que foi a melhor decisão que teve em anos.

"Eu tive implantes por 13 anos, comecei a sofrer tantos sintomas que nenhum médico conseguia identificar", disse Bunnie ao site Daily Star.

"Eu o explantei em novembro de 2020 e ele ficou parado. Olhe para isso. Isso está dentro de um corpo humano. Olhe para o molde. Não é à toa que as mulheres estão tendo tantas complicações com essas coisas. É nojento", continuou.

No vídeo, é possível ver que há algumas penugens flutuando no líquido dentro do implante repleto de manchas amareladas. "Tirá-los foi a melhor decisão que já tomei. Todos os sintomas desapareceram, exceto a ansiedade. Também estou mais confiante com meus naturais."

Por fim, ela recomenda: "Por favor, certifique-se de falar com alguém se você acha que suas próteses estão causando doença no implante mamário. Nós não temos que sofrer em nossa busca pela perfeição", concluiu.

