Mulher vende aplicação de desodorante a R$ 1,99 durante Carnaval

Vendedora viralizou na web após vender aplicação de desodorante no meio da galera

Uma vendedora viralizou nas redes sociais após ser filmada vendendo aplicações de desodorante em meio a foliões no Carnaval de rua. “Desodorante vencido? Resolvo seu problema”, afirma o slogan da mulher criativa. A filmagem foi feita no sábado (18), durante as festas de Aracati, que fica a 150 km da capital do estado do Ceará.

No vídeo, a mulher aparece segurando duas embalagens do produto. A placa que carrega deixa claro que o valor de R$ 1,99 paga apenas uma aplicação, em apenas uma axila. A dona da fantasia é Vania Penha, que trabalha como supervisora de marketing. Ao g1, ela afirmou que a ideia surgiu há alguns anos e que já venceu um concurso de fantasia pela ideia.

“Se eu for brincar o carnaval, só me fantasio com algo que tem a minha cara. Não me interesso em ir de gatinha, de coelhinha, nada disso. Tem de ter coragem para fazer isso. Não é toda mulher que teria. As minhas amigas mesmo não queriam nem ficar perto de mim”, explica Vania.

