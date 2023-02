Mulher vai ao médico com pedra nos rins e dá à luz um menino

Da Redação

Uma mulher viralizou nas redes sociais após contar a história surpreendente de como descobriu a sua primeira gravidez. Allison Rucker relatou aos seguidores que sentiu fortes dores e foi ao médico acreditando estar com pedra nos rins.

No seu relato, a jovem conta que ao chegar ao hospital sua "teoria" caiu por terra. "Os médicos chegaram e me disseram que minha 'pedra renal' era na verdade um bebê de 37 semanas”, contou.

A jovem que vive nos Estados Unidos estava crente de que as dores que sentia eram consequência das pedras no rim, mas saiu de lá com o seu primeiro filho, Kam. Alisson afirmou que não imaginava que estava grávida, pois estava menstruando normalmente.

“Eu não sabia que estava grávida até o parto. Só ganhei 3,5 quilos. Tive uma espécie de menstruação”, disse ela em outro vídeo, onde mostra como foi sua rotina quando não sabia que estava esperando o primeiro filho.





