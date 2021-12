Da Redação

Mulher usa spray de pimenta em crianças após ouvir spoiler

Uma mulher utilizou um spray de pimenta contra três crianças em uma sala de cinema, na noite do último sábado (18), após ouvir o final do filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, no shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.

De acordo com algumas pessoas que estavam assistindo ao filme na mesma sessão, três crianças estavam contando cenas importantes do terceiro filme da franquia estrelada por Tom Holland, até que uma mulher se irritou e retirou da bolsa o dispositivo e segurou o aerossol contra eles. Logo após, ela fugiu da sala junto com o acompanhante.

A ação da mulher gerou uma confusão generalizada na sala, já que o gás se espalhou no local e todos os presentes na sessão tiveram que sair correndo. No entanto, a tentativa de fuga não deu certo. A dupla foi cercada nas dependências do cinema e encaminhadas aos seguranças do shopping Higienópolis.

Em nota, a Cinemark afirmou o ocorrido. Veja a nota completa publicada neste domingo (19):

“Ontem, 18 de dezembro, um incidente entre clientes interrompeu a sessão do filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, das 22:10, no Cinemark Pátio Higienópolis sala 2, em São Paulo. Ao invés de procurar o gerente do complexo de cinemas ou os seguranças do shopping, um casal que assistia ao filme usou spray de pimenta para fazer calar um grupo de jovens que insistia em falar alto durante a sessão. Autoridades foram chamadas para lidar com os dois grupos envolvidos. Os clientes que estavam na sessão foram prontamente atendidos podendo escolher entre ver o filme em outro momento ou ter seu dinheiro de volta.”

