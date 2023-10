Mulher trans acusa enfermeira por não deixá-la usar banheiro feminino

Uma mulher trans afirma ter sido vítima de transfobia dentro do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tiffany Luiza Macedo de Menezes, de 29 anos, registrou uma denúncia na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Ela estava acompanhando o avô, que ficou internado na unidade, e precisou usar o banheiro feminino. Ao sair do banheiro foi abordada por uma enfermeira, que perguntou: “O que você é?”, conforme Tiffany conta.

Tiffany ainda andou pelo corredor com a enfermeira, que continuou com questionamentos invasivos sobre gênero e a levou para uma sala separada.

Segundo reportagem do G1, Tiffany relatou que a enfermeira disse que meninas se incomodam com meninos no banheiro, e vice-versa, e ainda a questionou “qual lei garantiria que ela pudesse usar o feminino”. Ela chegou a dizer que pacientes estariam incomodados com a situação.

“É isso que eu quero, dar essa resposta para a pessoa. Dizer: ‘Olha, ela tem o direito de usar o banheiro feminino. Porque dizem que você entrou porque eu deixei”, disse a mulher.

Tiffany disse que é possível ser reconhecida como uma mulher, mas a enfermeira respondeu que “Não, não, infelizmente não”. Pouco tempo depois, Tiffany respondeu: “Então você tem que questionar a assistente social do hospital para tirar essa dúvida, porque eu sou uma mulher trans retificada, com documento. Você me vê com o cabelo grande, uma roupa feminina, e quer me obrigar a usar o banheiro masculino? Eu tenho direito sim de usar o banheiro feminino, como todas as outras mulheres”, completa.

O Grupo pela Vidda tem prestado apoio a Tiffany e pretende sugerir que o hospital faça palestras para conscientizar os funcionários.

