Mulher tenta matar irmãos envenenados; vítimas estão em estado grave

Uma mulher de 29 anos foi presa na última terça-feira (4) por tentar matar os próprios irmãos envenenados. De acordo com as informações do G1, as vítimas, que são duas mulheres, de 23 e 32 anos, e um homem, de 27, estão internadas em hospitais de Garanhuns, em Pernambuco, em estado gravíssimo.

continua após publicidade

O caso foi registrado pelas autoridades na segunda-feira (3) em Jupi, também em Pernambuco. A suspeita misturou veneno de rato em um iogurte e serviu aos familiares.

Ela também consumiu a bebida e, devido a isso, parou no hospital assim como as vítimas. Ela estava hospitalizada e recebeu alta médica na manhã desta sexta (7/7). Depois disso, ela foi interrogada pela polícia e está reclusa enquanto aguarda a audiência de custódia, prevista para este sábado (8/7).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Criança de 2 anos tem pernas presas com fita crepe em creche

A irmã da detida, de 23 anos, está internada no Hospital Regional Dom Moura. A unidade informou que o quadro clínico dela é grave.

Os outros dois irmãos, de 27 e 31 anos, estão em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Perpétuo Socorro. Os pacientes estão contando com o auxílio de ventilação mecânica e um deles apresenta quadro febril de difícil controle.



A Polícia Civil informou que a responsável pelo crime será autuada por tentativa de homicídio. Segundo a PCPE, a mulher de 29 anos teria confessado que ela mesma ingeriu e também deu iogurte com veneno de rato para seus irmãos.

Siga o TNOnline no Google News