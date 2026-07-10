Mulher tem útero retirado após ser dopada e estuprada por companheiro em SC

Uma mulher de 35 anos sofreu lesões corporais gravíssimas e precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada do útero após ser dopada e estuprada pelo próprio companheiro em Jupiá, no Oeste de Santa Catarina. O suspeito, de 27 anos, foi preso temporariamente pela Polícia Civil após o crime, considerado hediondo e tipificado como estupro de vulnerável com lesão corporal gravíssima. Devido à violência das agressões sofridas, a vítima também necessitou da colocação de uma bolsa de colostomia, mas já recebeu alta hospitalar e encontra-se em segurança.

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O crime aconteceu no dia 22 de junho, embora os detalhes tenham sido divulgados pela corporação apenas nesta quinta-feira (9), dias após a efetivação da prisão do investigado, ocorrida no último sábado (4). De acordo com a Polícia Civil, o próprio agressor foi quem acionou a ambulância para socorrer a mulher. Em seu relato às autoridades, a vítima informou que foi induzida à sonolência após ingerir, sem saber, medicamentos que o companheiro havia misturado em sua bebida alcoólica.

O casal mantinha um relacionamento há cerca de dois anos e vivia em união estável na mesma residência. A Polícia Civil iniciou as investigações logo após receber as notificações do atendimento médico hospitalar da vítima. Não foram divulgados detalhes porque o caso está em segredo.