Mulher tem olho colado após confundir cola com colírio

Uma mulher acabou tendo um de seus olhos colado após confundir cola com colírio na última terça-feira (21). O fato foi registrado em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo.

A vítima, de 55 anos, está sendo submetida a procedimentos com um oftalmologista, pois ela sofre de glaucoma.

O colírio que a mulher utiliza estava armazenado em uma geladeira. No local também havia uma cola. No momento em que o incidente aconteceu, ela e o namorado estavam sem óculos e acabaram pingando a cola.

A mulher foi ao oftalmologista, que anestesiou o local, cortou os cílios e fez a limpeza. O oftalmologista Lindolfo Gandra Costa explicou que acidentes podem acontecer atingindo os cílios, quando algum produto respinga ou atinge o olho.



“Há casos mais graves, quando o acidente acontece com água de bateria ou soda cáustica, por exemplo. As pessoas devem inicialmente lavar com soro ou muita água corrente para retirar o excesso. Depois ir imediatamente ao pronto-socorro”, disse o médico.

A paciente se recupera em casa.