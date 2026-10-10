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SANTA CATARINA

Mulher tem mais de 50% do corpo queimado após dormir com cigarro aceso

Vítima de 48 anos sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus; namorado pediu ajuda à Polícia Militar após não conseguir retirá-la do imóvel

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher tem mais de 50% do corpo queimado após dormir com cigarro aceso
Autor Vítima relato que fogo começou depois que ela dormiu com cigarro aceso - Foto: DIVULGAÇÃO/CORPO DE BOMBEIROS

Uma mulher de 48 anos sofreu queimaduras em mais de 50% do corpo após a casa onde mora ser destruída por um incêndio na madrugada deste sábado (10), em Mafra, no Norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, a própria vítima relatou que o fogo começou depois que ela dormiu com um cigarro aceso, o qual possivelmente caiu sobre o colchão.

- LEIA MAIS: Condutor é resgatado de cabine submersa após caminhão cair em rio em SC

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O resgate ocorreu após policiais militares, que faziam patrulhamento pelo bairro Vila Ivete, perceberem uma fumaça intensa vinda da Travessa Ouro Verde e irem até o local. Ao chegarem, encontraram o namorado da vítima, um homem de 44 anos, que informou que a mulher ainda estava dentro da residência em chamas e que não estava conseguindo retirá-la. Os agentes entraram no imóvel e conseguiram resgatar a moradora, que já apresentava diversos ferimentos.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e assumir o atendimento médico. Durante os primeiros socorros, a equipe de resgate constatou que a mulher apresentava queimaduras de primeiro e segundo graus no rosto, pescoço, vias aéreas, tórax, abdômen, costas, braços e mãos. De acordo com os socorristas, a área superficial queimada chegou a cerca de 54%. Após a estabilização inicial, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.


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