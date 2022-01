Da Redação

Mulher tem braço decepado em acidente no Lago Paranoá

Uma mulher, de 36 anos, teve o braço direito amputado após cair de uma lancha na tarde deste sábado (29), no Lago Paranoá, em Brasília.

Conforme informações de testemunhas, já na água, a vítima foi atingida pela embarcação. O acidente aconteceu por volta das 16 horas, na região do Pontão do Lago Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher também sofreu evisceração – quando as vísceras saem da cavidade abdominal. No momento do atendimento, ela estava inconsciente, precisou ser intubada e foi levada pelos militares para o Hospital de Base. O helicóptero da corporação chegou a pousar no local, mas não foi usado no transporte.

O tenente André Mezêncio, do Corpo de Bombeiros, informou que, conforme a Marinha do Brasil, o condutor era habilitado, e a documentação da lancha estava regular. Entretanto, a Marinha não respondeu aos questionamentos do g1 sobre a situação da embarcação, mas disse que vai abrir um inquérito "para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente".

Informações do site g1.