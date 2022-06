Mulher surta dentro de Santa Casa e desacata policiais militares; veja

Da Redação

Uma mulher foi detida após surtar dentro da Santa Casa de Araraquara, no interior de São Paulo e desacatar policiais militares. Imagens da situação foram divulgadas nas redes sociais.

A mulher estaria como acompanhante de um paciente, quando foi flagrada por uma enfermeira tentando alimentar e medicar outros pacientes no hospital. De acordo com a enfermeira, a mulher estava tentando entregar café com açúcar para pacientes com diabetes.

Quando a profissional da saúde chamou a atenção da mulher, ela começou a xingar e proferir palavras de baixo calão. Foi então pedido para que ela se retirasse do hospital, mas a mulher começou a surtar e a PM foi acionada.

Nas imagens é possível observar a discussão que a mulher começa com o policial. Em dado momento ela chama o agente de “bosta” e também chega a cuspir nele. Depois junta as mão e pede para ser presa. O PM só efetua o contato físico quando ela força as mãos contra seu peito.

Veja como foi:

. - Vídeo por: Reprodução

Diante de toda a situação, ela foi encaminhada para a delegacia, onde uma ocorrência por desacato foi registrada. Após os trâmites, ela foi liberada.



Mas não parou por aí. Segundo funcionários do hospital, a mulher teria voltado ao local, após ser liberada da delegacia e foi ao encontro da enfermeira que chamou a PM. Neste momento ela foi imobilizada por enfermeiros e sedada.

As informações são do portal rapidonoar.