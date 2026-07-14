Mulher sofre queimaduras de 2º grau após cair em banheira de motel

Vítima de 31 anos foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos nas nádegas, lombar e braços, e encaminhada para uma UPA

Uma mulher de 31 anos sofreu queimaduras de segundo grau após cair em uma banheira com água quente em um motel localizado na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente, que ocorreu na madrugada da última sexta-feira (10), exigiu o acionamento das equipes de resgate para prestar os primeiros atendimentos à vítima.

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Segundo as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a mulher relatou aos militares que caiu acidentalmente dentro da banheira, o que provocou ferimentos nas nádegas, na região lombar e nos braços.

Após ser estabilizada e receber os cuidados iniciais da corporação ainda no estabelecimento, a paciente foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque do Mirante para avaliação médica detalhada.A unidade de saúde não divulgou atualizações sobre o estado clínico da mulher.