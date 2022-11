Mulher sofre disparo acidental ao posar para foto com arma e morre

Da Redação

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma mulher, de 36 anos, morreu após sofrer um disparo acidental no momento em que posava para uma foto com uma arma. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (21), em Araras, município do interior paulista.

De acordo com as informações das autoridades, a vítima, identificada como Eva Cristina Dias, foi atingida na cabeça pelo disparo acidental. A pistola pertencia a um Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC).

Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Araras, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de "disparo de arma de fogo acidental" e, no local, apuraram que Eva posava para uma foto segurando uma pistola Taurus, quando a arma disparou, atingindo sua cabeça.



Ela chegou a ser levada ainda com vida ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O dono da pistola apresentou a documentação da arma à polícia e comprovou ser CAC. Ele foi conduzido ao Distrito Policial, por não ter porte para a pistola 9 milímetros, "onde foi indiciado e liberado após pagamento de fiança, conforme a legislação vigente", segundo informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

A arma foi apreendida e o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal na Delegacia de Polícia de Araras.

Com informações do UOL.

