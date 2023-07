Mulher sofre descarga elétrica enquanto lavava calçada e morre

Uma fatalidade foi registrada pelas autoridades catarinenses no fim da tarde dessa segunda-feira, dia 24 de julho. Uma mulher de 39 anos sofreu uma descarga elétrica e morreu no momento em que lavava a calçada de casa com um lava a jato. O fato foi registrado em Joinville, no norte de Santa Catarina.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender o caso. De acordo com as informações da corporação, a vítima, identificada como Daiani Ramos de Oliveira Nobre, foi eletrocutada quando manuseava uma lavadora de alta pressão.

Um vizinho pulou o muro da residência da vítima logo após escutar os gritos de socorro da filha dela, de 14 anos. Assim que o homem entrou no local, se deparou com Daiani caída e, em volta do corpo dela, havia muita água, além do equipamento que a mulher usava para fazer a limpeza.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada rapidamente. Enquanto os socorristas estavam a caminho da ocorrência, alguns moradores tentaram reanimar a vítima com massagens cardíacas.

Assim que o Samu chegou no local, deu continuidade aos trabalhos de primeiros-socorros. Mas, no final, não obtiveram êxito.

Conforme as autoridades, Daiani morreu logo após o acidente. A Polícia Científica também foi acionada e levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O marido da mulher estava na casa do pai e foi avisado sobre o acidente pela enteada.



Comoção

A morte de Daiani gerou comoção nas redes sociais. Amigos e familiares utilizaram as redes sociais para lamentar a partida repentina da mulher.

“Mesmo não estando aqui, tuas marcas, risadas, teu jeito, sempre vão estar no nosso coração. Te amo daqui até a eternidade”, publicou uma amiga.

“Não estou acreditando que você se foi. Tão nova e cheia de vida”, comentou uma colega. “Caprichosa, trabalhadora, amiga, parceira… é assim que ficará na minha memória”, publicou outra amiga.

