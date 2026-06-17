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Mulher sequestrada é encontrada morta em porta-malas de carro em Catanduva (SP)

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 08:18:00 Editado em 17.06.2026, 08:28:55
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Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, com as mãos e os pés amarrados e um saco plástico sobre a cabeça, em Catanduva, no interior de São Paulo.

Ela havia sido sequestrada horas antes na segunda-feira, 15, por criminosos que, segundo a Polícia Militar, realizaram transferências bancárias com recursos da vítima durante o crime. Três suspeitos foram presos.

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Policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I) foram acionados após o registro do sequestro. Com base nas informações obtidas durante as buscas, os policiais identificaram os envolvidos e localizaram os suspeitos.

A vítima foi encontrada posteriormente em uma área rural do município. Uma equipe de resgate foi acionada, mas constatou a morte no local.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Catanduva. Os três suspeitos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e motivação do crime. As defesas não foram localizadas.

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Catanduva morte mulher sequestro SP
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