Mulher se veste de sereia e tenta nadar em enchente

Ultimamente, chuvas fortes estão atingindo alguns países da Europa, como, por exemplo, a Escócia. E, no último sábado (7), um flagrante inusitado na cidade de Glasgow chamou a atenção das pessoas nas redes sociais.

Um morador do município fez um registro fora do comum durante um temporal. Enquanto as vias públicas eram predominadas por enchentes, uma mulher estava fantasiada de sereia e tentava nadar na área alagada.

Gavin Millar fotografou o momento da janela de seu apartamento e postou a foto em uma rede social. O post teve vários comentários e grande parte dos internautas achou a situação engraçada. Já outras pessoas comentaram sobre a saúde da "sereia", que estaria nadando em um local sujo.

"Todo aquele adorável cocô de cachorro... Saudável!!!!", ironizou uma internauta.