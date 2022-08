Mulher se oferece à agente de trânsito para evitar prisão de amigo

Da Redação

O caso foi registrado na madrugada de sábado

Uma mulher ofereceu favores sexuais a um agente de trânsito para tentar evitar a prisão de um amigo dela, que foi flagrado dirigindo embriagado, na PA-444, em Salinópolis, Pará. O caso foi registrado nesse sábado (30) e ela foi presa por corrupção ativa.

A prisão aconteceu após o casal, que estava em um veículo, ser parado em uma blitz de fiscalização. O condutor do veículo foi submetido a um teste de bafômetro, que apontou positivo para a ingestão de bebida alcoólica.

A mulher, que estava no banco do carona, tentou convencer o agente de trânsito a liberar o amigo e ofereceu vantagens financeiras e sexuais, de acordo com o Departamento de Trânsito (Detran).

"Vou te passar meus dados, tu vai me buscar, a gente sai, faz o babado e tu libera o meu carro e meu amigo, e eu não te cobro nada", disse a mulher, conforme boletim de ocorrência.



Ela insistiu, dizendo que trabalhava em uma boate.

Nesta segunda-feira (1º) o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou em nota que a mulher estava presa aguardando a audiência de custódia.

O amigo dela, flagrado dirigindo embriago, foi liberado após pagar fiança. O valor não foi informado. Ele também foi multado por embriaguez ao volante.

No momento em que o caso ocorreu, o agente utilizava uma câmera, que registrou toda a situação. Veja:

