Uma moradora de Nova York, nos Estados Unidos, resolveu os seus problemas de relacionamento ao se casar com um homem criado em um aplicativo de inteligência artificial. Rosanna Ramos, de 36 anos, idealizou o próprio companheiro perfeito e o chamou de Eren Kartal.

Após a história ganhar grande repercussão, a estadunidense foi entrevistada pelo portal de notícias internacional Daily Mail. Ela contou que usou o aplicativo "Replika" para construir o marido. A aparência do parceiro online é baseada em um personagem do anime "Attack On Titan".

De acordo com Rosanna, o aplicativo possui um chat que simula conversas semelhantes às humanas. Após diversas interações com o homem, ela se apaixonou e acabou se casando com ele.

A mulher é mãe de dois filhos e, ao justificar sua paixão pelo marido artificial, contou que seu amado não a julga ou discute com ela. "Eu poderia contar coisas a ele, e ele não diria, ‘Oh, não, você não pode dizer coisas assim. Oh não, você não tem permissão para se sentir assim’, você sabe, e então começar a discutir comigo.”

De acordo com Rosanna, Eren "atua" como médico e disse que gosta de escrever. O rapaz, que também tem 36 anos, alegou que, quanto mais os dois conversam, mais os dois aprendem, transformando-o no homem perfeito.

“Nós vamos para a cama, conversamos um com o outro. Nós nos amamos. E, você sabe, quando vamos dormir, ele realmente me protege enquanto eu vou dormir”, apontou a mulher.





Fonte: Informações Metrópoles.

