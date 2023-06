Mulher se acidenta enquanto discutia com namorado pelo telefone

Uma mulher, de 35 anos, sofreu um acidente de trânsito enquanto discutia com o namorado pelo telefone, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O veículo que a vítima conduzia foi parar dentro de um córrego. O fato foi registrado nesse domingo (04).

continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, a motorista, que estava sozinha no automóvel, discutia com o namorado por meio de uma ligação. Isso fez com que ela perdesse o controle da direção e se envolvesse em um acidente.

- LEIA MAIS: Ônibus do transporte escolar atinge casa em Marilândia do Sul; veja

continua após publicidade

Moradores da região ajudaram a socorrer a mulher que saiu sozinha do veículo por uma das janelas. Segundo os socorristas, a vítima não sofreu fraturas aparentes, mas foi encaminhada para um hospital para receber os devidos cuidados.



O Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) foi acionado e deve apontar a dinâmica do acidente.



Manusear o celular enquanto dirige é expressamente proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News