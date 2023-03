Mulher rouba jacaré de zoológico e o cria como animal de estimação

Da Redação

Agentes do Departamento de Parques e Vida Selvagem da região ficaram cientes da situação e resgataram o animal

Uma moradora do Texas, nos Estados Unidos, teve um animal de estimação inusitado durante mais de 20 anos. A mulher roubou um jacaré de um zoológico e manteve o animal de 2,5 metros de comprimento no quintal da sua residência durante todo esse tempo.

No último sábado (04), no entanto, agentes do Departamento de Parques e Vida Selvagem da região ficaram cientes da situação e resgataram o animal. O jacaré foi levado para o local de nascimento originalmente planejado.

De acordo com informações do jornal Daily Star, a tutora não tinha as permissões necessárias para cuidar do réptil legalmente. O portal afirmou, ainda, que o "bichinho" vivia tranquilamente na casa da mulher, localizada no subúrbio de Buda, em Austin, e que era muito "amigável" com ela.

Apesar de o animal ter sido encontrado muito saudável e extremamente bem cuidado, a prática é considerada ilegal e a mulher enfrenta uma multa que pode chegar ao equivalente a R$ 5.154,10.

