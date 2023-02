Mulher rouba assento em avião e passageiro irritado se vinga

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem decidiu se vingar de uma passageira que roubou seu assento pré-reservado e se recusou a se levantar quando ele pediu.

continua após publicidade .

Conforme o tabloide inglês The Mirror, o passageiro, que contou o caso no Reddit, um fórum online em que as pessoas podem desabafar de forma anônima, estava atravessando os Estados Unidos, da Flórida para a Califórnia, para fazer uma visita ao seu melhor amigo.

-LEIA MAIS: Vídeo: mulher morde aeromoça e fica nua em voo para poder fumar

continua após publicidade .

A cadeira escolhida por ele era o assento 23C, do corredor. Porém, ao chegar ao assento já comprado e pago, ficou surpreso ao descobrir que uma "mulher de vinte e poucos anos" tinha se sentado nele. A princípio, ele imaginou que havia algum tipo de confusão, então lhe mostrou sua passagem e educadamente explicou que ela "provavelmente estava no lugar errado".

Em resposta, ela simplesmente revirou os olhos e admitiu despreocupadamente que deveria estar no assento 24C, logo atrás daquele. "Depois de 15 segundos olhando para baixo, eu digo 'bem?' e ela responde que já está 'confortável' e não pretende se mudar do assento porque 'quer dormir'."

A vingança

continua após publicidade .

Ao sentar atrás da mulher, o passageiro irritado começou a executar sua vingança. "Eu defini um cronômetro silencioso no meu telefone que disparava a cada dois minutos para me lembrar de chutar o assento dela, violentamente.

"Toda vez que era necessário colocar o cinto de segurança, eu me levantava, agarrando o topo da poltrona, e puxava o assento da frente para trás. Uma vez acidentalmente (mas valeu a pena!) puxei o cabelo dela, colocado no encosto do assento."

"É seguro dizer que ela teve muita 'turbulência' extra e absolutamente não dormiu. Houve MUITOS olhares mortais e viradas de cabeça para mim. Porém eu apenas sorria e acenava. Eu sabia que ela também não diria nada porque de qualquer maneira nem deveria estar naquele assento."

As informações são do site R7.

Siga o TNOnline no Google News