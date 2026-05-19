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Mulher resgata perereca de ataque de cães e grava reação curiosa do animal; veja vídeo

O momento inusitado ganhou repercussão por conta do som emitido pelo anfíbio durante a ação, descrito como um “chorinho"

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 15:54:40 Editado em 19.05.2026, 15:54:34
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Mulher resgata perereca de ataque de cães e grava reação curiosa do animal; veja vídeo
Autor Foto: Instagram/Reprodução

Uma moradora de um rancho chamou atenção nas redes sociais após compartilhar o resgate de uma pequena perereca que havia atraído a atenção dos cães da propriedade. O momento inusitado ganhou repercussão principalmente por conta do som emitido pelo anfíbio durante a ação, descrito por internautas como um “chorinho”. (Vídeo abaixo)

Conhecida nas redes sociais como @lessaspinelli, a mulher contou que caminhava pelo quintal em um dia ensolarado quando percebeu um pequeno ponto marrom no chão. Ao se aproximar, identificou que se tratava de uma perereca, aparentemente ainda jovem.

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Mulher resgata perereca de ataque de cães e grava reação curiosa do animal; veja vídeo
AutorFoto: Instagram/Reprodução

Pouco depois, os cães da casa também notaram a presença do animal e se aproximaram curiosos. Para evitar que a situação colocasse a perereca em risco, a moradora decidiu intervir rapidamente e retirou o anfíbio do local com cuidado, enquanto pedia para os animais se afastarem.

Durante o resgate, a perereca começou a emitir sons diferentes, o que surpreendeu quem acompanhava a cena. O barulho, semelhante a um choro ou reclamação, acabou se tornando o destaque do vídeo compartilhado nas redes.

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Especialistas explicam que esse tipo de comportamento é comum entre anfíbios. Muitas espécies de pererecas utilizam sons como mecanismo de defesa quando se sentem ameaçadas, assustadas ou manipuladas.

No caso registrado pela moradora, o animal provavelmente reagiu ao estresse causado pela aproximação dos cães e pelo manuseio durante o resgate.


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Um post compartilhado por Rancho São Jorge (@lessaspinelli)


Informações: Metrópoles

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Comportamento Animal curiosidades sobre anfíbios interação cão-animal perereca resgate de animais viral nas redes sociais
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