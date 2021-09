Mulher recebe cachorro morto após banho em pet shop

Da Redação

Uma mulher recebeu seu cachorro morto após levá-lo a um pet shop. A moradora de Brasília tenta descobrir qual foi a causa da morte de seu animalzinho de estimação, um Lulu da Pomerânia chamado Flock. O caso foi registrado na última quarta-feira (15).

A proprietária levou o cãozinho para receber um banho e ser tosado, mas, após cerca de duas horas, um atendente do estabelecimento a informou que o animal passou mal durante a secagem e não resistiu.

Circulou recentemente nas redes sociais um vídeo da dona do cãozinho, Larissa Marques, chorando com Flock no colo. "Eles devolveram meu filho morto", diz.

Investigação

A Polícia Civil (PC) está à frente do caso. As autoridades estão investigando a clínica veterinária. Por meio de uma nota, o comércio afirmou que o cachorro "desmaiou" durante a secagem e que "recebeu todos os procedimentos de primeiros socorros aplicáveis, incluindo técnicas de reanimação cardiorrespiratória", no entanto, não resistiu.

De acordo com a PC, a clínica veterinária também registrou um boletim de ocorrência contra Larissa. Conforme os proprietários do local, a mulher quebrou equipamentos da clínica após o fato.

Segundo as autoridades, a tutora do cachorro foi autuada por dano.