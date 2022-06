Mulher que viajava o Brasil de motorhome é encontrada morta

Da Redação

Uma mulher conhecida nas redes sociais por compartilhar as viagens que fazia pelo Brasil ao lado de seu marido a bordo de um motorhome foi encontrada morta no domingo (5), em Indaial, Santa Catarina. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Ivani D'Agostini Costa, de 56 anos, sofreu uma queda de nível.

A identificação da mulher foi confirmada por amigos na web, pelo companheiro e pela polícia. Ivani foi encontrada com um ferimento na cabeça.

Segundo a Polícia Civil (PC), que está à frente do caso, laudos foram feitos para apurar a causa da morte. Assim que os exames ficarem prontos, a investigação deve prosseguir. No entanto, segundo o delegado Romildo Parno, não há indícios de crime até o momento.

Uma equipe do Serviço Integrado do Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi ao local, porém, já encontraram a mulher sem vida. A Polícia Militar (PM) e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

Repercussão nas redes sociais

Ivani mantinha um canal na internet chamado 'Motorhome Sabiá'. Na descrição do canal, ela e o marido afirmam que a iniciativa nasceu da vontade de sair da zona de conforto e conhecer o Brasil e o mundo.



Na segunda-feira (6), o companheiro dela publicou mais um vídeo no canal confirmando o acidente e lamentando a morte da mulher.

"Luto eterno na minha alma, perdi o mais valioso que já tive na minha vida, minha outra metade, minha eterna companheira, Ivani", escreveu.