Da Redação

Mulher que vendeu a própria filha por R$ 200 é presa

Na última terça-feira (27), as autoridades prenderam uma mulher que vendeu a própria filha por R$ 200. A comercialização da criança aconteceu em abril do ano passado. A menina tinha aproximadamente 1 mês de vida.

continua após publicidade .

A acusada alegou que vendeu a garota para comprar drogas e o pagamento foi feito de forma parcelada.

No fim de 2020 a bebê foi regatada pelo Conselho Tutelar e ficou sob os cuidados da Justiça. Ela estava com um casal de Saquarema, no Rio de Janeiro. A mulher que comprou foi ouvida pela polícia na época do resgate da criança e vai responder em liberdade como coautora do crime.

continua após publicidade .

A mãe foi presa neste ano depois que um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça por prometer ou efetivar a entrega de filho a terceiro, mediante pagamento ou recompensa, crime previsto no Artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda conforme a polícia, a mulher presa tem 10 filhos. A prisão dela aconteceu em São Pedro da Aldeia, também no Rio de Janeiro. A criminosa foi levada para o 125º Departamento de Polícia.