Mulher que urinou nua em frente a delegado é presa novamente após acidente

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Uma mulher que ficou conhecida após protagonizar uma confusão em Brasília no ano passado voltou a ser presa na madrugada deste sábado (6), após se envolver em um acidente de trânsito enquanto dirigia sob efeito de álcool.

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De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Anna Raphaella Lucena da Cunha Lima conduzia uma Land Rover pela região central da capital quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma placa de sinalização próxima à Esplanada dos Ministérios. As informações são do portal Metrópoles.

O acidente aconteceu por volta das 3h30. Imagens registradas por testemunhas mostram que o veículo sofreu danos significativos na parte frontal e espalhou destroços pela pista.

Após a colisão, a motorista foi encaminhada para uma delegacia, onde foi autuada por embriaguez ao volante.

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Anna Raphaella já havia se tornado conhecida das autoridades em setembro de 2025, quando foi detida após uma ocorrência que chamou atenção na região da Esplanada dos Ministérios.

Na ocasião, ela desceu de um veículo, tirou as roupas e urinou em via pública. Segundo a Polícia Militar, a mulher apresentava sinais de embriaguez e acabou sendo conduzida à delegacia.

Durante o atendimento, conforme relato policial, ela teria feito ameaças a agentes e afirmado estar incorporando uma entidade espiritual.

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Este não é o primeiro registro envolvendo a motorista. Em fevereiro do ano passado, ela também foi presa após se envolver em uma colisão com uma motocicleta.

Na época, um exame realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML) confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil do Distrito Federal apura as circunstâncias da nova ocorrência.