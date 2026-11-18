A mulher detida em flagrante por tentar sequestrar um recém-nascido na maternidade da Santa Casa de Belo Horizonte teve a sua prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira, 17.

De acordo com a decisão da juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, da Secretaria de Audiências de Custódia da Comarca de Belo Horizonte, a gravidade do caso e a conduta da autuada justificaram a conversão do flagrante em prisão preventiva "para a garantia da ordem pública e o andamento das investigações".

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De acordo com o auto de prisão, a suspeita deu entrada no hospital alegando estar grávida e necessitar de atendimento médico urgente.

Aproveitando-se do fluxo de circulação da unidade, ela conseguiu acesso ao 11º andar do hospital, onde funciona o setor de maternidade. Segundo as investigações, a mulher entrou em uma das enfermarias e retirou um recém-nascido de seu leito, escondendo o bebê dentro de uma sacola de roupas na tentativa de burlar a segurança e alcançar as escadas de emergência.

A ação foi descoberta pela equipe de segurança da instituição. Ao notar a movimentação e ouvir, através do rádio de uma vigilante, que estava sendo procurada pelas equipes de segurança do hospital, a suspeita retirou a criança de dentro da sacola e retornou aos corredores do 11º andar.

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Ela acabou sendo abordada e detida por funcionários com o bebê já no colo, sendo em seguida entregue à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Justificativa

Durante o interrogatório na delegacia, a mulher confessou o crime e apresentou uma justificativa emocional para o ato. Ela relatou aos policiais que havia sofrido um aborto espontâneo cerca de dois meses antes.

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A suspeita admitiu que mentiu sobre a gravidez atual para conseguir entrar na maternidade e que o objetivo de subtrair o recém-nascido era "suprir o trauma e a dor da perda recente". Segundo a mulher, a intenção era criar o bebê como se fosse seu filho biológico.