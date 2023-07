Mulher que rasgou testículo do marido agiu em legítima defesa; entenda

A mulher que rasgou o testículo do marido com a mão na madrugada do último domingo (23) na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, passou por uma audiência de custódia e foi liberada pela polícia. Ela havia sido presa logo após o fato.

continua após publicidade

De acordo com as informações do advogado Renan Soares, a mulher afirmou em depoimento que feriu o companheiro para se defender. Ela alegou que o esposo pretendia pegar uma faca para feri-la.

A investigada alegou que viu uma mensagem da ex do marido no celular dele e, logo na sequência, guardou o aparelho. Ele notou a situação e investiu contra a companheira para pegar o celular de volta. Durante a ação, o homem teria a puxado pelos cabelos e a arrastado em direção à cozinha, onde pegaria uma faca para matá-la.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Confusão: esposa corta testículo de marido após ver mensagens da ex

Diante dessa situação, a cliente de Soares teve que fazer algo para não perder a vida. “Ela se viu obrigada a agir sobre o órgão genital dele, o que levou ambos a caírem ao chão, resultando em um ferimento na cabeça dele. Aproveitando a oportunidade, Lucivânia conseguiu escapar da residência e fugir para os matagais que cercavam a chácara onde viviam”, afirmou o advogado.

Segundo Renan, a mulher afirmou que passou a noite escondida nos matagais durante toda a noite. Ela afirma que não conseguiu pedir ajuda durante a madrugada, pois o marido estava com seu celular.

Siga o TNOnline no Google News