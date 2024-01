Mulher que perdeu filho com dengue chora ao receber vacina

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A primeira pessoa a ser vacinada contra a dengue na campanha de imunização em massa iniciada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi uma mulher que perdeu o filho para a doença. Francisleine Costa foi imunizada nesta quarta-feira (3). Ela é mãe de Júlio César Arthur da Costa Escobar, que morreu aos 14 anos vítima de dengue grave em fevereiro do ano passado.

continua após publicidade

Com os olhos cheios de lágrimas e na mente lembranças do filho que morreu tão jovem, Francisleine descreveu os sentimentos que a rodeavam no momento em que recebeu a 1ª dose da vacina contra a dengue.

- LEIA MAIS: Mais de 150 mil paranaenses poderão ser vacinados contra a dengue

continua após publicidade

Julio morreu após sofrer falência múltipla de órgãos, ocasionada por uma dengue gravíssima. O jovem era jogador de futebol do Ubiratan Esporte Clube. Conhecido como "Mbappé de MS", Julio completaria 15 anos dois dias após a morte. Na vida profissional, o jogador tinha sido selecionado para um período de testes no Fluminense.

Entre a felicidade por receber a dose e o luto pela perda do filho, Francisleine se firma na lembrança do jovem. "Meu filho queria ser famoso. Ele deixou uma presença depois dessa vacina de forma marcante. Dourados sempre vai lembrar dele, agora vamos nos sentir mais protegidos".

Siga o TNOnline no Google News