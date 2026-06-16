Mulher que dopou, agrediu e roubou nudes de homem casado é presa pela polícia

Uma mulher foi presa por dopar, agredir e roubar nudes de um homem após encontro no Distrito Federal (DF). A prisão aconteceu durante a Operação Morfeu da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ela foi autuada por roubo, extorsão, divulgação não autorizada de cena de nudez e registro de intimidade sem consentimento. A suspeita teria aplicado o golpe do "Boa noite, Cinderela" na vítima.

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Conforme a investigação, a mulher se encontrou com o homem casado. Após o encontro, dopou, agrediu e roubou a vítima. Levou uma televisão, uma bicicleta e um aparelho celular. Com o celular, ameaçou a esposa do homem com imagens íntimas encontradas no aparelho.



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A mulher foi identificada pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) e presa após decreto da Justiça. A polícia recuperou parte dos bens roubados.