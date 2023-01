Mulher que deu a luz em ônibus no RJ perde a guarda do bebê

Da Redação

Bebê nasceu dentro de um ônibus na última segunda-feira

A mulher que deu a luz dentro de um ônibus na última segunda-feira (16), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, perdeu a guarda do filho recém-nascido. O bebê Miguel foi levado para um abrigo por determinação do judiciário.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, os pais estão desempregados e já possuem outros três filhos que não são vacinados, não possuem documentos e não frequentam a escola. Esses outros três filhos têm idades de 2, 5 e 7 anos.

Os pais de Miguel, ficaram revoltados com a decisão judicial. A mãe contou que o bebê foi tirado dela ainda na maternidade. O Conselho Tutelar informou que já cobrou a regularização das crianças há três anos, mas isso não foi feito. Wagner justificou que se parasse para ir atrás do documento dos filhos faltaria comida.

Miguel nasceu de forma repentina dentro de um ônibus. Uma passageira, estudante de enfermagem, prestou auxiliou o parto.

Com informações do G1 e do Metrópoles.

