Mulher quase morre após esquecer absorvente no corpo por 3 meses

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Maura finalizou com um alerta para outras mulheres

A modelo Maura Higgins quase morreu por esquecer de retirar o absorvente íntimo interno de dentro do próprio corpo. O item ficou três meses dentro da mulher, que teve um rara condição de infecções bacterianas chamada síndrome do choque tóxico.

continua após publicidade .

“Havia um absorvente dentro de mim por três meses. Quando o médico encontrou, estava grudado no colo do útero. E eu estava tão doente. Eu não sabia o que estava acontecendo… houve pessoas que morreram por isso acontecer. Eu não sou médica, não sei muito sobre isso, mas eu sei que você não deve deixar um absorvente interno por mais de, eu acho que são nove horas, acho que é o máximo”, revelou no programa Shopping with Keith Lemon.

-LEIA MAIS: Yasmin Brunet comparece na Delegacia de Crimes Cibernéticos em SP

continua após publicidade .

Maura finalizou com um alerta para outras mulheres. “As jovens podem não ter notado, como você sai à noite, e se você ficasse muito bêbada e esquecesse, tipo, essas coisas realmente acontecem, e as pessoas não falam sobre isso", comentou.

Informações do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News