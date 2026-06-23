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CIÚMES

Mulher põe fogo no marido para ele confessar traição e vai presa

Segundo ela, a intenção era assustá-lo para obter uma confissão sobre uma suposta traição, e não machucá-lo

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 18:54:47 Editado em 23.06.2026, 18:54:42
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Mulher põe fogo no marido para ele confessar traição e vai presa
Autor Com 30% do corpo queimado, homem segue internado na UTI - Foto: Pexels

Uma mulher de 42 anos, foi presa após colocar fogo no próprio marido na segunda-feira (22) em Campo Grande (MS). Segundo ela, a intenção era assustá-lo para obter uma confissão sobre uma suposta traição, e não machucá-lo.

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De acordo com a Polícia Civil, o casal discutiu porque a vítima, de 41 anos, começou a trabalhar em Brasília, o que aumentou as crises de ciúmes da esposa. Durante a briga, enquanto o marido arrumava a mala para a viagem, ela foi à cozinha buscar álcool, ameaçou o companheiro e acendeu o isqueiro para queimar a mala. A camiseta do homem, molhada com o líquido, inflamou.

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A filha do casal, uma jovem de 22 anos, acordou com os gritos do pai e o encontrou em chamas no quintal. Ela usou uma mangueira para apagar o fogo. A esposa colocou o homem no carro e o levou ao Hospital Cassems. Ele foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro Proncor, com 30% do corpo queimado, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Em depoimento, a mulher afirmou que sofre de depressão e ansiedade generalizada e que não toma os medicamentos há 20 dias. A filha confirmou a informação. A suspeita disse à polícia: “Eu achei que era o único jeito dele falar a verdade. Que se eu ameaçasse, talvez ele fosse ficar com medo e abrir o jogo”.

Ela permanece presa. As autoridades enquadraram o caso como tentativa de homicídio com uso de fogo.

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Campo Grande ciúmes Crime fogo HOMEM QUEIMADO NOTÍCIAS saúde mental uti violência
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