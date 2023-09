Mulher perde braços e pernas após comer tilápia; entenda o que houve

Uma mulher de 40 anos perdeu todos os seus membros depois de ingerir um peixe que é muito comum na água doce: a tilápia. Laura Barajas acabou contraindo uma infecção severa por ingerir o peixe de forma mal passada e teve que ser submetida a uma cirurgia na última quarta-feira (13) — onde teve os braços e as pernas amputadas de uma só vez.

Laura foi contaminada pela bactéria vibrio vulnificus, encontrada principalmente em espécies marinhas, mas pode infectar peixes de rio em casos raros. O patógeno normalmente é eliminado em qualquer processo de cozimento ou mesmo durante o congelamento. Mas, quando o peixe é ingerido por humanos de forma mal passada ou cru, existe a possibilidade de contaminação, que pode levar a graves complicações.

De acordo com o Manual das Doenças Transmitidas por Alimentos, da Secretaria de Saúde de São Paulo, a bactéria pode ocasionar infecção generalizada. “Ela pode causar febre, diarreia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Em casos graves, pode levar à infecção generalizada e, em 60% dos casos, a lesões nas extremidades do corpo”.

Como Laura teve os membros amputados?

No caso de Laura, a bactéria se instalou no organismo e não respondia ao tratamento padrão. “Os médicos a colocaram em coma induzido. Seus dedos estavam pretos, assim como os pés e o lábio inferior. Ela estava com sepse completa e seus rins estavam falhando”, descreveu Anna Messina, amiga da família, em entrevista ao site KRON.

A equipe médica decidiu que o melhor caminho para salvá-la era amputar os braços e as pernas para impedir que os tecidos mortos acumulados nessas regiões agravassem a infecção.

O tratamento já consumiu todas as economias da família. De acordo com a campanha do GoFound Me, que tem buscado reunir dinheiro para ajudar a americana, Laura comprou o peixe contaminado em um mercado local em San Jose, na Califórnia.

Com informações do Metrópoles.

