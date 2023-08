Mulher perde bebê após levar 20 facadas da ex do namorado

Uma gestante de 29 anos perdeu o bebê que esperava após ser esfaqueada 20 vezes pela ex-namorada de seu companheiro. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), o crime ocorreu no dia 5 de agosto, em Inhumas, Goiás, e a responsável pelo ataque foi presa no último sábado (12) em Taquaral de Goiás.

continua após publicidade

Ainda conforme as autoridades, a vítima, identificada como Vanessa Nunes da Silva, se encontra internada em estado grave e conta com a ajuda de aparelhos para respirar. A criança que a mulher esperava tinha cerca de três meses.

O advogado que está à frente do caso, Miguel Mota Leite Filho, afirmou que o crime foi motivado por ciúmes. A suspeita, que é comerciante, estaria com ciúme de Vanessa porque descobriu a gravidez da vítima. Em depoimento à polícia, ela ficou em silêncio e não respondeu ao interrogatório.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Bebê de 9 meses cai da janela de 2º andar e é internado

Segundo o delegado, o crime foi premeditado e a suspeita teria relatado como seria o ataque a diversas testemunhas.

O inquérito do caso, concluído e encaminhado para o Judiciário, pede o indiciamento da mulher por tentativa de homicídio.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News