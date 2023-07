Mulher pelada invade ponte, atira contra carros e é presa; assista

O mundo e suas loucuras! Uma mulher foi presa depois de invadir uma ponte pelada e começar a atirar contra os veículos que passavam por ela. O caso inusitado aconteceu na San Francisco – Oakland Bay Bridge (Ponte de São Francisco em tradução livre), nos Estados Unidos.

continua após publicidade

A Patrulha Rodoviária da Califórnia foi acionada por um motorista que ligou para as autoridades afirmando que a passageira de um carro havia apontado uma arma de fogo em sua direção. Essa situação teria acontecido na rodovia I-80, que cruza a Baía de São Francisco.

- LEIA MAIS: Ex-oficial de Inteligência dos EUA garante existência de alienígenas

continua após publicidade

A mulher teria descido do automóvel com uma faca e começado a gritar com os motoristas. Logo na sequência, ela voltou para o carro, dirigiu até a Oakland Bay Bridge e, dessa vez, parou em uma praça de pedágio. Quando desceu do carro pela segunda vez, ela estava pelada e com a arma de fogo.

A estadunidense começou a atirar aleatoriamente contra os carros. As autoridades chegaram na ponte e, por sorte, detiveram a mulher antes que alguém ficasse ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais e está causando grande repercussão mostra o momento em que a suspeita caminha pelada pela via com a arma.

Veja:

A naked women in California shoots at drivers pic.twitter.com/HAl0yEBNqU — Mic-Ha-El (@marineo341) July 27, 2023

Siga o TNOnline no Google News