Mulher 'pede pizza' e aciona socorro após ser agredida; ouça gravação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

Uma técnica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi surpreendida, na noite do último dia 19 de março, ao receber uma ligação de uma mulher "pedindo pizza" no telefone do plantão. Durante a conversa, a socorrista percebeu que o "pedido inusitado", na verdade, era um pedido de socorro.

continua após publicidade .

A mulher tinha sido vítima de violência doméstica na cidade de Araguaína, no Tocantins, e estava em casa com o agressor e os dois filhos pequenos. A única forma de pedir ajuda foi simular um pedido de delivery.

- LEIA MAIS: Suspeito de atear fogo em ex-companheira é preso no Paraná

continua após publicidade .

A gravação da ligação foi disponibilizada com as vozes alteradas, para manter a identidade da vítima em segredo. De acordo com a Prefeitura Municipal, devido ao grande número de trotes recebidos pelo Samu, a atendente precisou prestar muita atenção para compreender o "pedido" da mulher.

No final, a Polícia Militar (PM) foi acionada pela técnica e as autoridades realizaram a prisão do agressor em flagrante.





continua após publicidade .

Confira a descrição da ligação e escute:

“Samu, boa noite!”, disse a técnica ao atender o telefone. “A pizza que eu pedi no Belo Vale vai demorar muito?”, responde a mulher do outro lado da linha. A socorrista, então, reforça: "Aqui é do Samu, senhora."

“Sim. Você sabe me dizer quantos minutos vai demorar? Eu tô agoniada, minhas duas crianças pequenas estão com fome”, responde a mulher. A profissional do Samu, então, pede o endereço e pergunta se a vítima gostaria de um reforço da Polícia Militar.

“Sim, quero sim, por favor. O mais rápido possível. Estou esperando há horas e meus filhos estão agoniados”, respondeu a vítima.

continua após publicidade .

Escute: null - Vídeo por: tnonline De acordo com relato da atendente, ela percebeu que a mulher estava "pedindo" a pizza em voz muito baixa. “Eu desconfiei e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela disse que sim. Pedi o endereço e um ponto de referência, e disse que enviaria a pizza. Na mesma hora, entrei em contato com a Polícia Militar”, detalhou a socorrista do Samu.







Fonte: Bhaz.

Siga o TNOnline no Google News