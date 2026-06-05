Mulher pede moto por app para flagrar traição e faz apelo ao motociclista: “Não cancela”

Um motociclista de aplicativo ganhou repercussão nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada vivida durante uma corrida em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia.

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Segundo relato do trabalhador, uma passageira pediu uma viagem de madrugada até um motel para tentar flagrar uma suposta traição do marido.

De acordo com o motociclista, a solicitação aconteceu por volta das 5h da manhã. O destino informado no aplicativo era um motel localizado às margens da BR-060, em Anápolis.

Durante o trajeto, a mulher teria feito um apelo para que a corrida não fosse cancelada. “Acabei de descobrir uma traição. Meu marido está me traindo. Pelo amor de Deus, não cancela”, relatou o motorista ao reproduzir a fala da passageira em um vídeo publicado nas redes sociais.

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O trabalhador contou que ficou surpreso com a situação e decidiu registrar parte da experiência. Nas gravações, ele afirma que a cliente teria descoberto a suposta infidelidade após verificar informações no celular do companheiro.

Ainda segundo o motociclista, ao chegar ao motel, a mulher pediu ajuda para entrar no local e confrontar o marido. Os vídeos rapidamente viralizaram na internet e passaram a acumular milhares de visualizações e comentários de internautas curiosos sobre o desfecho da história.

Informações: Metrópoles

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