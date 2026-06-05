Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
REPERCUTIU

Mulher pede moto por app para flagrar traição e faz apelo ao motociclista: “Não cancela”

De acordo com o motociclista, a solicitação aconteceu por volta das 5h da manhã

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 14:23:55 Editado em 05.06.2026, 14:23:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher pede moto por app para flagrar traição e faz apelo ao motociclista: “Não cancela”
Autor Foto: Reprodução/ Intagram

Um motociclista de aplicativo ganhou repercussão nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada vivida durante uma corrida em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia.

📰LEIA MAIS: Homem confessa ter espancado filho de 3 meses até a morte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo relato do trabalhador, uma passageira pediu uma viagem de madrugada até um motel para tentar flagrar uma suposta traição do marido.

De acordo com o motociclista, a solicitação aconteceu por volta das 5h da manhã. O destino informado no aplicativo era um motel localizado às margens da BR-060, em Anápolis.

Durante o trajeto, a mulher teria feito um apelo para que a corrida não fosse cancelada. “Acabei de descobrir uma traição. Meu marido está me traindo. Pelo amor de Deus, não cancela”, relatou o motorista ao reproduzir a fala da passageira em um vídeo publicado nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trabalhador contou que ficou surpreso com a situação e decidiu registrar parte da experiência. Nas gravações, ele afirma que a cliente teria descoberto a suposta infidelidade após verificar informações no celular do companheiro.

Ainda segundo o motociclista, ao chegar ao motel, a mulher pediu ajuda para entrar no local e confrontar o marido. Os vídeos rapidamente viralizaram na internet e passaram a acumular milhares de visualizações e comentários de internautas curiosos sobre o desfecho da história.

Informações: Metrópoles

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anápolis aplicativo motociclista relato inusitado traição viralização
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV