Da Redação

Mulher passa mal e descobre que havia pano dentro do ânus

Uma dona de casa sentiu fortes dores abdominais e decidiu buscar ajuda médica, no entanto, ela não recebeu uma notícia boa. Na última sexta-feira (11), Franciele Cristina da Silva, de 35 anos, descobriu que havia um pano dentro do seu ânus. O objeto teria sido deixado na mulher após uma cesárea realizada no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (Mater), Ribeirão Preto, São Paulo.

continua após publicidade .

O procedimento ocorreu no ano passado, no dia 30 de setembro, porém, a mulher só começou a passar mal em janeiro. Ela foi ao Mater, mas nenhum exame foi realizado.

Em entrevista ao G1, o marido de Franciele, Fabiano Moreira da Cruz, relatou que a esposa ficou os últimos dois meses tomando dipirona para suportar o incômodo constante. Foi então que, em 11/3, a dona de casa sentiu fortes dores abdominais e percebeu que um pedaço de pano começou a sair quando ela tentou evacuar.



continua após publicidade .

Franciele procurou atendimento no Mater, onde uma médica tentou puxar o pano, mas não conseguiu retirá-lo. A mulher foi transferida imediatamente para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde passou por tomografia de abdômen e pelve. Os exames indicaram inflamação no reto.



No sábado (12/3), Franciele passou por uma cirurgia para retirar o pano e teve alta no mesmo dia para se recuperar em casa.

Com informações do g1.