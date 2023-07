Mulher oferece R$ 24 mil a quem apresentar o futuro marido dela

Uma americana de 35 anos lançou um desafio inusitado em seu perfil na plataforma de vídeos curtos TikTok: a mulher, identificada como Eve Tilley-Coulson, oferece US$ 5 mil (aproximadamente 24 mil) a qualquer pessoa que a apresente um homem com quem ela aceite se casar. No entanto, ela não quer se relacionar com qualquer um, pois existem alguns requisitos que os pretendentes devem atender. Veja as regras logo abaixo.

Em um vídeo publicado no dia 8 de junho, Eve explicou que a ideia de criar o desafio partiu de seu chefe. “Eu fiz uma aposta com o meu chefe há cerca de dois anos e, agora, incluí minha melhor amiga, o marido dela e outros amigos, mas acho que vou abrir para o público em geral, porque eu posso bancar”, afirmou a americana.

Logo após fazer a oferta, ela apresentou as condições. “A proposta da aposta é que se você me apresentar ao meu marido e eu me casar com ele, eu te dou US$ 5 mil (R$ 24 mil). Eu não preciso ficar casada com ele por muito tempo, eu posso me separar depois de 20 anos, não importa; se você me apresentar a um homem com quem eu me case, eu vou te dar US$ 5 mil”.

Em outro vídeo, a mulher divulgou as regras. Confira:

O dinheiro será pago quando o certificado de casamento for assinado O homem não pode ter sido casado antes Os candidatos devem ter idades entre 27 e 40 anos Os candidatos devem ter pelo menos 1,80 metro O homem precisa ter um senso de humor “britânico” O candidato precisa gostar de esportes, animais e crianças

