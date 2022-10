Mulher nota moscas em janela de vizinho e choca a web

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mulher brincava sobre uma situação inusitada e terminou descobrindo algo muito pior.

Uma mulher viralizou no TikTok após fazer uma descoberta chocante no apartamento do seu vizinho. Recentemente, a jovem, que mora na Coreia do Sul, notou uma quantidade anormal de moscas na janela de um apartamento próximo ao dela e terminou chamando a polícia para averiguar o que era. O resultado? Tinha uma pessoa morta dentro do imóvel… Que horror!

continua após publicidade .

O primeiro vídeo compartilhado na página da menina terminou sendo deletado da plataforma, no entanto, ela seguiu dando detalhes nas postagens seguintes. “A polícia e os paramédicos já foram ao apartamento deles! Sim, o indivíduo estava morto”, escreveu na legenda de um vídeo com mais de 17 milhões de visualizações.

No post, ela conta que os insetos já estavam aparecendo no local há muito tempo e que o odor que saía pela janela estava passando do nível suportável. No entanto, ela explicou que ainda não tinha procurado as autoridades porque achava que o verdadeiro problema era a falta de higiene do vizinho. “As moscas estavam lá há SEMANAS e o cheiro começou a ficar ruim. Eu assumi que ele simplesmente não estava limpo e tinha uma casa suja”, acrescentou.

continua após publicidade .

A história já parece bizarra por si só, no entanto, um detalhe faz com que tudo fique ainda mais estranho. Segundo a mulher, o homem que foi encontrado sem vida morava com outra pessoa que, supostamente, não teria percebido que o colega havia morrido. “Acontece que seu colega de quarto estava morto naquele quarto por algumas semanas”, revelou.

♬ Running Up That Hill (A Deal With God) [2018 Remaster] - Kate Bush @corri.rich Replying to @corri.rich Okay guys! So like I said, some police officers came by and spilled some tea to us. They let us know that the deceased individual had been in the room for OVER a MONTH! Literally insane. No cause of death has been determined yet! The flies have gotten so much worse, and the officers said that they are preserving the room to further invesigate, so they cant send anyone to get rid of the flies. Also heard that the individual was badly decomposed. Have NO information about the roommate, heard he was away on vacation but we had seen him a few times before the cops were ever called.. 🤷🏽‍♀️ Again, if I hear more I’ll let you guys know.. #update

Com informações: Hugo Gloss

Siga o TNOnline no Google News